Agatha Christie - Murder on the Orient Express Deluxe Edition al prezzo minimo su Amazon

Agatha Christie - Murder on the Orient Express

Agatha Christie - Murder on the Orient Express è un'avventura investigativa nei quali vestiamo i panni di una versione moderna di Poirot. Siamo al giorno d'oggi, sempre sull'Orient Express, e dovremo risolvere il caso originale di Agatha Christie. Ci sono però elementi aggiuntivi, come un nuovo personaggio controllabile, e una "parte 2" originale che amplia il caso e svela nuovi retroscena, così da rendere il gioco interessante anche per chi è un fan sfegatato dei romanzi. In termini di gameplay, potete aspettarvi investigazioni, minigiochi puzzle, interrogatori e anche qualche sequenza un po' più d'azione.

La Deluxe edition include il gioco, l'art book da 48 pagine, un biglietto dell'Orient Express e la colonna sonora digitale.