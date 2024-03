PlayStation Plus: svelato uno dei giochi in arrivo ad aprile nei classici Premium

In attesa di comunicazioni ufficiali, è stato intanto svelato uno dei giochi classici in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Premium ad aprile 2024, in base a quanto emerso dal database di PlayStation Store: si tratta di Star Wars: Rebel Assault 2.

Come riferito dal post su X pubblicato dall'account ufficiale del sito Gematsu, sembra che Star Wars: Rebel Assault 2 - The Hidden Empire sia in arrivo all'interno del catalogo dei giochi classici di Premium con data di uscita fissata per il 16 aprile 2024, dunque evidentemente all'interno della line-up del prossimo mese.

Sviluppato da LucasArts e Factor 5, il gioco in questione è uno sparatutto su "binari", uscito nel 1995 e decisamente spettacolare all'epoca, anche se oggi può essere considerato alquanto datato come struttura e tecnologia applicata.