Virtua Fighter e Streets of Rage, dettagli sui nuovi capitoli in arrivo da un leaker

Mancano tuttavia ancora informazioni precise al riguardo, dunque anche questi piccoli dettagli possono risultare utili a chi sta attendendo novità su cosa stia bollendo in pentola in quel di Sega.

Come abbiamo visto, Sega ha intenzione di avviare una fase di rilancio dei suoi brand storici , tra remake, remaster ma anche capitoli completamente nuovi di diverse serie famose dell'etichetta, e tra queste ci sono anche Virtua Fighter e Streets of Rage, che dovrebbero ricevere dei giochi moderni, veri e propri nuovi capitoli.

Il noto leaker Midori, considerato piuttosto attendibile per quanto riguarda le questioni relative a Sega e Atlus, ha riferito alcuni dettagli su quelli che dovrebbero essere i nuovi capitoli di Virtua Fighter e Streets of Rage in sviluppo.

Quali sono i team all'opera?

Il nuovo Streets of Rage è in 3D

Ebbene, sembra che il nuovo Streets of Rage sia un progetto in outsourcing, con lo sviluppo affidato al team canadese Komi Games, secondo quanto riferito da Midori, studio che in precedenza aveva lavorato a Mighty Fight Federation, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda invece Virtua Fighter, questo dovrebbe essere sviluppato internamente da Sega e dovrebbe trattarsi di una produzione di notevole importanza per la compagnia. Secondo quanto riferito dal leaker, lo sviluppo è affidato a un team composto anche da alcuni degli autori dei capitoli precedenti della serie.

Il nuovo Virtua Fighter dovrebbe essere presentato nel corso di quest'anno ma potrebbe volerci ancora un po' di tempo, dunque è possibile che per un suo annuncio esteso si vada al Tokyo Game Show 2024 a settembre, almeno per una dimostrazione un po' più approfondita.

Nel frattempo, abbiamo visto che Sega ha annunciato nuovi Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi.