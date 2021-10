Alan Wake Remastered: prima analisi in video confronto fra Xbox Series X|S e originale

Alan Wake Remastered è protagonista di una prima analisi tecnica in video con confronto tra l'originale e le varie versioni della rimasterizzazione, andando dunque da Xbox 360 a Xbox One e Xbox Series X|S per vedere in cosa si è concentrata Remedy in questa rielaborazione tecnica.

Il video arriva, anche in questo caso, dal solito ElAnalistaDeBits, canale YouTube sempre molto attivo su questo fronte, che anche in questo caso fornisce una prima visione delle modifiche effettuate al gioco originale in Alan Wake Remastered e anche di risoluzione e performance del gioco sulle varie console attuali.

La rielaborazione effettuata dagli sviluppatori non è molto profonda, nel senso che non è stato modificato l'engine di base in maniera sostanziale, cosa che si riflette in alcune assenze o modifiche solo parziali: come emerso dall'analisi, l'HDR non viene supportato su nessuna piattaforma proprio perché non era previsto dall'engine iniziale di Alan Wake.

La distanza visiva è comunque migliorata in Alan Wake Remastered, con Xbox One e Xbox Series S che condividono un setup simile, mentre Xbox One X e Xbox Series X offrono un maggior livello di dettaglio. La risoluzione è ovviamente più bassa su Xbox One, oltre alla presenza di cali nel frame-rate e tearing sulle console di generazione precedente.

I dati rilevati in termini di risoluzione e frame-rate sono i seguenti (l'originale su Xbox 360 gira a 540p e 30 fps):