FIFA 22 Legacy Edition per Nintendo Switch, le prime recensioni brutalizzano il gioco

FIFA 22 Legacy Edition per Nintendo Switch sta ricevendo le sue prime recensioni, tutte brutalmente negative. In realtà in giro non ce ne sono moltissime, ma quelle pubblicate non vanno il 20% di voto complessivo. Il motivo delle stroncature è semplicissimo da spiegare: per l'ennesima volta EA ha ripubblicato su Nintendo Switch lo stesso identico gioco dell'anno precedente, solo con i database aggiornati.

Considerando che un semplice aggiornamento di nomi, per una versione già di suo vecchia, costa comunque il prezzo pieno, diciamo che i votacci sono più che meritati. Di fatto è da FIFA 19 che il gioco non viene rinnovato in niente, tanto che per le recensioni continuare su questa strada è un vero e proprio insulto verso i possessori della console di Nintendo.

Possibile che in tutto questo tempo, non ci sia stato modo di rivederlo in alcune caratteristiche (considerate che è un port di una delle ultime edizioni uscite su Xbox 360... per dire) o di rinnovarlo un po'? Eppure su Nintendo Switch non vende male. Certo, così il guadagno è sicuramente maggiore, visti gli investimenti nulli sullo sviluppo.

IGN - 20 / 100

Nintendo Life - 20 / 100

