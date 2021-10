Tomb Raider Reloaded disponibile in alcuni territori, pieno di microtransazioni

Tomb Raider Reloaded è disponibile in alcune nazioni ed è pieno di microtransazioni, come hanno dimostrato diverse testimonianze. Si tratta del classico lancio morbido, o soft launch per dirla come quelli che ne sanno, fatto per testare il gioco sul mercato.

Di base sembra esserci davvero ogni possibile sistema di monetizzazione: biglietti per giocare che si rigenerano con il tempo; pubblicità per superare le restrizioni temporali e avere una seconda chance (altrimenti c'è solo una vita per partita); pubblicità per ottenere della moneta di gioco; diverse monete di gioco; casse premio; bonus giornalieri. Manca solo un abbonamento, ma vedrete che ci arriveranno.

Dal punto di vista del gameplay, Tomb Raider Reloaded è un action puro in cui Lara Croft deve superare delle stanze piene di nemici o di puzzle. In realtà di puzzle pare che ce ne siano pochini. Lara mira in automatico e spara solo quando è ferma, cercando di colpire i nemici più vicini. Dispone anche di abilità come quella di piazzare bombe da ferma, in modo creare trappole in cui attirare gli avversari.

Attualmente Tomb Raider Reloaded sembra offrire sette mondi, divisi in 20-50 schermate ognuno. Come sempre capita in questi casi, i primi sono molto semplici, mentre avanzando si incontrano sfide quasi impossibili, a meno di fare acquisti in gioco. Tomb Raider Reloaded è un titolo per sistemi Android e iOS.