Alan Wake Remastered è ufficiale, annunciato da Remedy per questo autunno

Alan Wake Remastered è stato infine annunciato in via ufficiale da Remedy Entertainment, si tratta di una versione rimasterizzata dell'originale action adventure in stile servival horror uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360 e successivamente su PC, questa volta in arrivo su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e per la prima volta anche su PS5 e PS4 questo autunno.

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma il titolo è previsto arrivare questo autunno, in attesa di ulteriori dettagli.

Alan Wake Remastered include tutti i contenuti dell'originale, comprese le due espansioni uscite in seguito, ovvero The Signal e The Writer, tutto ricostruito dal punto di vista tecnico con risoluzione a 4K sulle console next gen.

Su PC, il gioco pare sia in arrivo su Epic Games Store, con probabile esclusiva a favore di quest'ultimo, considerando gli stretti rapporto di collaborazione tra Epic Games e Remedy, che stanno portando anche alla produzione di altri giochi da parte del team finlandese, tra i quali si parla di un Alan Wake 2 e almeno un'altra produzione tripla A dopo il successo di Control.

Non ci sono ancora dettagli precisi sulle caratteristiche di Alan Wake Remastered, con Remedy che si è limitata a comunicare che "le scene d'intermezzo, il cast di personaggi e i panorami magnifici del nord-ovest Pacifico sono stati migliorati per ottenere un impatto visivo in grado di rendere giustizia alla sua atmosfera inquietante", evidentemente con risoluzione aumentata fino al 4K.

Viene dunque confermata l'esistenza di Alan Wake Remastered che era comparso nei giorni scorsi presso diversi rivenditori, mentre restiamo in attesa di conferme sul fatto che la rimasterizzazione si basi su Northlight Engine, con ray tracing e altri miglioramenti, come derivato dalle informazioni trapelate online.

Alan Wake Remastered, la key art ufficiale della nuova versione

Sam Lake in persona ha annunciato l'arrivo di Alan Wake Remastered con una bella lettera rivolta ai fan della serie su The Sudden Stop, sito gestito proprio da una community di appassionati di Alan Wake, ringraziandoli per aver atteso e per aver proseguito in qualche modo il mito della serie per 11 anni.

Questo Remastered è dedicato dunque anche a loro, ma non solo: come riferito da Lake, l'idea è cercare di proporre il gioco a un pubblico più ampio, per questo motivo Alan Wake Remastered è diventato multipiattaforma, dopo essere stato originariamente un'esclusiva Xbox 360 ed essere giunto successivamente su PC.

"Alan Wake Remastered è l'esperienza originale si cui vi siete innamorati tanti anni fa, non l'abbiamo voluta cambiare. Ma la grafica che ci sta intorno, incluso il modello di Alan Wake e le scene d'intermezzo, sono stati migliorati con la scelta di alcuni upgrade di nuova generazione", ha scritto Lake.