Aliens: Cliff Bleszinski doveva sviluppare un nuovo gioco, con un accordo tra Fox e Boss Key

Ci doveva essere un gioco di Aliens da parte di Cliff Bleszinski, visto che il noto game designer aveva già preso accordi con Fox per sviluppare il progetto all'interno del proprio team indie, Boss Key Productions, prima della drastica chiusura di quest'ultimo a causa dei fallimenti di LawBreakers e Radical Heights.



Il retroscena di questo Aliens mai creato è stato svelato dallo stesso Bleszinski con alcuni messaggi su Twitter, mezzo sempre molto utilizzato per le comunicazioni da parte del creatore di Gears of War. Secondo quanto riferito, il gioco di Aliens da parte di Bleszinski e Boss Key sarebbe dovuto essere uno sparatutto in soggettiva, nel quale il giocatore doveva interpretare una Newt crescita e ormai ben in grado di combattere.



Rebecca "Newt" Jorden è la bambina presente nel film Aliens, l'unica sopravvissuta di Hadley's Hope, un agglomerato di coloni su Acheron che è stato completamente distrutto dall'attacco di xenomorfi prima degli eventi narrati nel secondo film. Il collegamento con la serie cinematografica era dunque assicurato, ma la storia sarebbe stata completamente nuova e originale.



Ambientato sulla Terra, il gioco avrebbe messo in scena una crisi enorme causata da qualcosa andato storto all'interno di una struttura scientifica utilizzata dalla Weyland-Yutani per trasformare gli xenomorfi in armi biologiche. All'interno del caos, Newt si sarebbe ritrovata a dover combattere gli alieni, con il supporto di Ellen Ripley nella forma di intelligenza artificiale in stile Cortana di Halo e con un compagno androide chiamato Casey, che avrebbe proseguito nella tradizione della serie impostata da Bishop.



Sembra che il problema non sia stata la chiusura di Boss Key, che sarebbe arrivata successivamente a questa faccenda: il gioco di Aliens da parte di CliffyB si è sostanzialmente perso nella rivoluzione succeduta all'acquisizione di Fox da parte di Disney, che ha portato una riorganizzazione interna enorme.



Di recente, Cliff Bleszinski si è offerto a Microsoft come consulente per Gears 6, con il game designer che continua a pensare ai videogiochi e in particolare a un progetto che, a quanto pare, "non è un dannato battle royale".





Ripley would be alive and be your "Cortana/Anya." You'd play as grown Newt. On Earth. Weyland-Yutani are weaponizing the aliens in a Black Mesa style facility and, of course, all hell breaks loose.



Your robotic pal i.e. Bishop? A new one named "Casey" after her doll in Aliens. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 10, 2020