Alone in the Dark, il talento di David Harbour e Jodie Comer nel nuovo trailer

David Harbour e Jodie Comer mettono in mostra il proprio talento nel nuovo trailer di Alone in the Dark, parlando di Derceto ma anche dei propri demoni nascosti, che non mancheranno di emergere nel corso dell'avventura.

Qualche tempo fa i due attori hanno raccontato la loro esperienza con Alone in the Dark e in questo nuovo video emerge in maniera piuttosto chiara il loro apporto al progetto, che sembra vantare un comparto narrativo di spessore.

A scrivere e dirigere la storia del remake troviamo infatti Mikael Hedberg, già autore di SOMA e Amnesia, che pare non abbia mancato di aggiungere il proprio tocco all'avventura.