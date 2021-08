Amazon Gaming Week: le migliori offerte ASUS sulle periferiche da gioco

Tra le offerte ASUS per la Amazon Gaming Week c'è spazio anche per le periferiche con il mouse ASUS ROG Gladius II ORIGIN con switch Omron, le cuffie ASUS ROG Delta S, caratterizzate da un sonoro d'impatto grazie a un QUAD Dac e l'ottima tastiera ASUS ROG Strix Scope, pienamente promossa nella nostra recente recensione.

Il robusto e maneggevole ASUS ROG Gladius II ORIGIN non punta a record di DPI ma a un equilibrio estetica, precisione e comodità che passa per ottime superfici laterali che migliorano l'impugnatura, per la regolazione al volo dei DPI immancabile in un mouse da gioco di buoni livello e per il cavo staccabile. Tutto condito da un'illuminazione RGB efficace e in sconto di 15 euro.

Passiamo alle cuffie ASUS ROG DELTA S che si fanno notare per l'ottimo isolamento, un suono vigoroso, la potente riduzione dei rumori di fondo per il microfono, illuminazione RGB e un connettore USB-C compatibile con smartphone, PS5 e Nintendo Switch. Il tutto a un prezzo di 149,99 euro grazie a uno sconto di ben 40 euro.

In seconda battuta troviamo invece l'ottima tastiera ASUS ROG Strix Scope RX, elegante, solida, attenta al rumore, reattiva e resistente ad acqua e polvere. Non manca inoltre di connettività USB 2.0 passthrough e unisce la promessa di reggere a ben 100 milioni di battute a uno sconto effettivo di oltre 30 euro.

