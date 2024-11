Amazon pensa di dare occhiali intelligenti ai corrieri per evitare ritardi nelle consegne

Secondo indiscrezioni riportate da Reuters, il progetto, nome in codice "Amelia", si basa sulla piattaforma degli Echo Frames , gli occhiali intelligenti di Amazon già disponibili su alcuni mercati internazionali (ma non in Italia al momento). A differenza di questi ultimi, che offrono solo funzionalità audio, i nuovi occhiali sarebbero dotati di un display integrato in grado di fornire ai corrieri indicazioni stradali precise e dettagliate, come ad esempio svoltare a destra o a sinistra dopo essere usciti da un ascensore.

I vantaggi di corrieri con occhiali intelligenti

I vantaggi di questa tecnologia sarebbero molteplici. Innanzitutto, la possibilità di avere le mani libere consentirebbe ai corrieri di trasportare un maggior numero di pacchi. Inoltre, la precisione delle indicazioni e l'ottimizzazione dei percorsi permetterebbero di risparmiare tempo prezioso, consentendo ai corrieri di effettuare un maggior numero di consegne in un singolo turno. Amazon starebbe persino esplorando la possibilità di integrare una fotocamera per consentire ai corrieri di scattare foto dei pacchi come prova di avvenuta consegna, così da ridurre anche i reclami.

Vari colori di Echo Frames nella versione consumer; i modelli per i corrieri dovrebbero avere anche un display integrato

Tuttavia, l'effettiva implementazione di questo progetto sembra essere ancora lontana. Lo sviluppo di occhiali intelligenti con display integrato e una batteria in grado di durare per un intero turno lavorativo rappresenta una sfida ingegneristica non indifferente, che molte aziende hanno già affrontato con scarso successo.

Inoltre, molti corrieri utilizzano già occhiali da vista con lenti correttive, e l'integrazione con la tecnologia degli occhiali intelligenti potrebbe non essere semplice. Infine, Amazon dovrà convincere la sua flotta di corrieri, molti dei quali sono collaboratori esterni, ad adottare questa nuova tecnologia.

Le vendite degli Echo Frames di ultima generazione sono state deludenti, e il passaggio al settore aziendale potrebbe rappresentare una nuova opportunità per questa tecnologia. D'altronde, già in passato altre aziende come Google, Magic Leap e Microsoft hanno ripiegato sul mercato enterprise dopo aver riscontrato scarso successo con i loro occhiali intelligenti e visori AR per il mercato consumer. L'unico esempio con un certo seguito, al momento, sono i Ray-Ban Meta, il cui successo in Europa ha sorpreso anche Luxottica. Tuttavia degli studenti hanno mostrato facilmente i rischi per la privacy degli smart glasses Meta.

Al momento, comunque, non è chiaro se Amazon intenda utilizzare questa tecnologia esclusivamente per la propria rete di consegne o se abbia in programma di stipulare contratti con aziende terze. È anche possibile che parte di questa tecnologia venga in futuro integrata negli Echo Frames destinati al mercato consumer. Secondo altre indiscrezioni, infatti, Amazon starebbe lavorando a un display integrato per i futuri modelli di Echo Frames, che potrebbe essere lanciato nel secondo trimestre del 2026.

Voi che cosa ne pensate? Una tecnologia di questo tipo sarebbe utile ai corrieri o aumenterebbe ancora di più la pressione sul loro lavoro? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.