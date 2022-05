AMD: Adrenaline Edition 22.5.2 disponibile, molte le ottimizzazioni

AMD ha pubblicato la nuova versione dei suoi driver: AMD: Adrenaline Edition 22.5.2, che contiene molti aggiornamenti e una serie di ottimizzazioni che faranno felici tutti i possessori delle schede video compatibili.

Potete scaricare i nuovi driver cliccando qui.

Leggiamo le caratteristiche fondamentali dei driver AMD: Adrenaline Edition 22.5.2: Incremento delle prestazioni DirectX 11 per la serie Radeon RX 6000 - Offre un aumento delle prestazioni dei giochi basati su DirectX 11 rispetto al driver software precedente, incluso un aumento fino all'8% sulla scheda grafica Radeon RX 6950 XT.

Ottimizzazioni AMD Smart Access Memory - Offre un aumento delle prestazioni fino al 6-10% in Death Stranding a 1440p e fino al 6-24% in Watch Dogs: Legion quando si utilizzano le nuove schede grafiche Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT. Proprio oggi abbiamo pubblicato una recensione della Radeon 6650 XT, che potrebbe interessarvi nel caso pensaste di acquistarla.

Radeon Super Resolution - RSR è ora compatibile con i processori della serie Ryzen 6000 con grafica Radeon integrata e include un nuovo cursore che consente di regolare con precisione l'effetto di nitidezza in base alle impostazioni desiderate.

AMD Privacy View - Un software esclusivo realizzato da Eyeware che monitora il movimento degli occhi e rivela solo l'area dello schermo che si sta guardando, oscurando il resto, impedendo ad altri di visualizzare informazioni sensibili o private.

Supporto per Sniper Elite 5 e aggiornamento del ray-tracing per Hitman 3.

Ulteriori estensioni Vulkan