Hogwarts Legacy, un trailer illustra le feature della versione PS5

Hogwarts Legacy è protagonista di un nuovo trailer che illustra le feature della versione PS5 del gioco, in uscita nel corso di questo autunno.

Dopo le novità dell'ultimo State of Play, Hogwarts Legacy è dunque tornato a mostrarsi, in questo caso per rivelare le tecnologie che verranno supportate dall'atteso tie-in su PlayStation 5.

Fra queste spiccano il feedback aptico, che consentirà di percepire terreni e superfici in maniera estremamente realistica, e i trigger adattivi, che modificheranno dinamicamente la resistenza a seconda di ciò che stiamo facendo.

Non mancherà ovviamente l'audio 3D, che ci avvolgerà nelle straordinarie atmosfere del Wizarding World e nelle sequenze più spettacolari della campagna messa a punto da Avalancche Software.

Come detto, Hogwarts Legacy farà il proprio debutto questo autunno nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.