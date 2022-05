Streets of Rage 4: il trailer di lancio delle versioni mobile ci dice che è disponibile da oggi

L'editore DotEmu ha pubblicato il trailer di lancio delle versioni mobile di Streets of Rage 4, per annunciare che sono disponibili a partire da oggi. Per chi non lo conoscesse, si tratta del quarto capitolo di una serie di picchiaduro a scorrimento nata su Mega Drive.

Streets of Rage 4 su Google Play

Streets of Rage 4 su App Store

Entrambe le versioni costano 7,99€. Volendo è già possibile acquistare il DLC Mr. X Nightmare per 2,99€. Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Streets of Rage 4.

Leggiamo quali sono le caratteristiche del gioco:

- Riscopri il classico franchise del picchiaduro Streets of Rage con meccaniche di combattimento aggiornate

- Lasciati entusiasmare da una direzione artistica retrò ispirata ai fumetti e disegnata a mano dallo studio che ha realizzato Wonder Boy: The Dragon's Trap, responsabile di fantastiche animazioni ed effetti speciali intensi.

- Sblocca fino a 5 nuovi ed emblematici personaggi giocabili e combatti attraverso 12 livelli diversi tra loro per riportare l'ordine sulle strade.

- Mettiti alla prova in diverse modalità: Storia, Addestramento e Arcade...

- Ascolta la nuova colonna sonora elettronica con musicisti di livello internazionale come Olivier Derivière e la leggenda Yuzo Koshiro

- Abbraccia lo stile retrò con 13 personaggi vintage tra cui scegliere, livelli segreti retrò, o scegli la colonna sonora SoR1&2 e abilita la grafica pixel retrò.

Leggiamo quindi le caratteristiche specifiche delle versioni mobile:

- Interfaccia aggiornata

- Obiettivi Game Center

- iCloud: condividi i tuoi progressi tra i dispositivi iOS (solo sistemi iOS)

- Compatibile con i controller MFi

- Nessuna microtransazione!