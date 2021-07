AMD: la carenza di chip durerà almeno fino alla fine del 2021, Lisa Su parla anche del 2022

La carenza di superconduttori ha colpito molteplici settori nel corso di quest'anno e tra di essi è incluso anche quello dei videogiochi. PS5 e Xbox Series X|S sono difficili da trovare e le compagnie produttrici faticano a rimanere al passo con la domanda del pubblico. In una recente intervista, il CEO di AMD - Lisa Su - ha condiviso le proprie opinioni e ha spiegato che la mancanza di chip continuerà almeno fino a fine 2021.

Per quanto riguarda il 2022, secondo Su tutto dipenderà dalla domanda del mercato e da quanto la capacità di produzione sarà migliorata nei prossimi mesi. Non dobbiamo però considerare la situazione come completamente negativa. I prezzi delle CPU e delle GPU stanno tornando verso la normalità. Su ha anche aggiunto che AMD sta lavorando duramente per aumentare la capacità di produzione ogni trimestre, e spera di raggiungere la domanda entro la stagione delle vacanze.

Ad esempio, la fornitura delle schede grafiche Radeon RX 6000 (6700 XT) economiche e di fascia medio-alta dovrebbe vedere un netto miglioramento nei prossimi mesi, seguite dalle SKU Ryzen 9. La speranza ovviamente è che la maggior produzione permetta anche alle console di essere prodotte con più rapidità e regolarità e che non sia più necessario tentare la sorte con le code dei negozi online.

In ogni caso, PS5 è la console più venduta in UK nel 2021, seguita da Switch e Xbox Series X|S.