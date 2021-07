Apex Legends, Respawn parla delle origini del gioco e dei legami con Titanfall

Respawn Entertainment ha parlato delle origini di Apex Legends, dei legami con Titanfall e di altri aspetti relativi allo sviluppo del celebre battle royale nel corso del primo appuntamento con EA Play Live Sotto i Riflettori.

Intervistati da Stella Chung, Vince Zampella e Chad Grenier hanno rivelato il percorso che ha portato il team a realizzare il gioco, partendo da alcuni prototipi e dalla voglia di cimentarsi con un'esperienza multiplayer competitiva.

I due non sapevano però che si sarebbero ritrovati fra le mani un successo così clamoroso, capace di coinvolgere oltre 100 milioni di giocatori, e la cosa li ha colti inizialmente alla sprovvista.

Per questo i primi due mesi dopo il lancio di Apex Legends sono stati letteralmente un inferno: lo studio doveva produrre rapidamente dei contenuti per le stagioni iniziali e solo successivamente Zampella e i suoi collaboratori hanno trovato la quadra per rendere il lavoro sostenibile.

Quanto ai legami con Titanfall, oltre al fatto di condividere lo stesso universo con il precedente sparatutto di Respawn, Apex Legends utilizza meccaniche che provengono proprio da quell'esperienza, vedi ad esempio il cavo di Pathfinder.

Tutti i componenti del team di sviluppo sono inoltre molto legati a Titanfall, ed è per questo che ultimamente sono stati introdotti personaggi strettamente correlati al celebre shooter con i mech.