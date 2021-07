Battlefield 2042 e Apex Legends, le novità di EA Play Live Sotto i Riflettori

Il primo appuntamento con EA Play Live Sotto i Riflettori ha avuto per protagonisti Battlefield 2042 e Apex Legends, con ospiti del calibro di Vince Zampella e Chad Grenier di Respawn Entertainment, Christian Grass di Ripple Effect Studios e Oskar Gabrielson di DICE.

Intervistati da Stella Chung, gli sviluppatori hanno parlato del futuro dei first person shooter, o quantomeno di ciò che vedremo prossimamente nei loro titoli: tutte novità che saranno presentate ufficialmente nel corso di EA Play Live 2021, il 22 luglio.

Oskar Gabrielson ha fatto il punto su Battlefield 2042, spendendo qualche parola sulla nuova modalità Hazard Zone, una vera e propria variazione sul tema dei battle royale, che potremo vedere in azione nel corso dell'autunno, qualche settimana prima rispetto al lancio del gioco.

Il general manager di DICE ha inoltre ricordato che a EA Play Live 2021 verrà rivelata la seconda delle tre modalità principali del gioco, ancora completamente avvolta dal mistero.

Vince Zampella e Chad Grenier, dal canto loro, hanno ripercorso le origini di Apex Legends e l'inaspettato, enorme successo riscosso dal gioco, che ha colto il team alla sprovvista costringendo i sui componenti a fare un bel po' di lavoro extra durante i primi mesi dopo il lancio.

Anche in questo caso ci sono novità in arrivo a EA Play Live 2021, nello specifico una nuova Leggenda il cui debutto potrebbe scatenare un po' di clamore. Perché? Lo scopriremo, come detto, il 22 luglio.

Per quanto riguarda il tema di questo appuntamento, ovverosia il futuro degli sparatutto, per DICE c'è un enorme potenziale da sfruttare per quanto concerne il cloud, mentre per Christian Grass di Ripple Effect Studios bisogna lavorare sulla componente social di queste esperienze multiplayer, per fare in modo che sia ancora più intuitiva e interessante.