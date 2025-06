AMD Ryzen 7 9700X con boost fino a 5,5 GHz è in offerta su AliExpress

L'AMD Ryzen 7 9700X, nuovo arrivato della serie Ryzen 9000, è disponibile su AliExpress a 289,48€, in sconto rispetto al prezzo di Amazon di 315,97€. Il processore è compatibile con il socket AM5 e include grafica integrata RDNA 2, con un TDP ridotto a 65W. Potete acquistarlo da questo link.

Il Ryzen 7 9700X porta in dote la nuovissima architettura Zen 5, realizzata a 4 nm, che garantisce maggiori prestazioni per watt e una migliore efficienza rispetto alla generazione precedente. Il processore è dotato di 8 core e 16 thread, con una frequenza base di 4,3 GHz e un boost che raggiunge i 5,5 GHz, offrendo un'eccellente reattività in gaming, multitasking e carichi professionali.