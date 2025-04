Star Wars Andor: Stagione 2 ha un nuovo trailer, con l'uscita su Disney+ ormai dietro l'angolo

In particolare, il video sembra accennare a un conflitto tra Mon Mothma e Luthen Rael , che sembra essere importante all'interno degli eventi narrati in questa seconda stagione.

Il nuovo video fornisce una breve anteprima su quelle che sembrano essere le origini piuttosto tese della Ribellione , illustrando come anche i responsabili di questa abbiano avuto visioni differenti e abbiano generato contrasti anche all'interno del movimento.

Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di Andor: Stagione 2 su Disney+ , e in questa occasione LucasFilm e Disney hanno pubblicato un nuovo trailer della serie TV che, nel volgere di mezzo minuto, condensa una notevole quantità di scene in modo da dare un'idea degli eventi che vedremo in questa nuova stagione.

Tensioni e guerra

Il nuovo trailer insiste particolarmente sul tono drammatico, facendo capire come l'Impero rappresenti una minaccia costante e la disperazione causata da questo abbia spinto il primo manipolo di ribelli a organizzarsi per cercare di sovvertire l'ordine costituito.

Si tratta, tuttavia, di una missione quasi impossibile, come dimostrato già dagli eventi della prima stagione, che in questa seconda sembra assumere toni ancora più drammatici, considerando che l'Impero inizia a percepire il pericolo costituito dai ribelli ed è intenzionato a reprimere ogni movimento di rivolta in maniera estremamente violenta.

Andor: Stagione 2 è in arrivo su Disney+ con la data di uscita fissata per il 22 aprile, dunque dalla prossima settimana avremo modo di vedere direttamente lo sviluppo degli eventi della serie, che dovrebbero portare a quelli visti nel film Star Wars: Rogue One, con alcuni riferimenti diretti.