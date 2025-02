Annapurna Interactive Showcase 2025 ha una data, vediamo quando verrà trasmesso

Da allora qualcosa dovrebbe essere cambiato ed è chiaro che in tal senso l'Annapurna Interactive Showcase 2025 avrà una grande importanza, in quanto fornirà finalmente una prospettiva all'azienda.

Che cosa verrà annunciato? La descrizione del video parla di " aggiornamenti in merito a diversi giochi in arrivo , come Wanderstop, Skin Deep, Wheel World, Faraway, Lushfoil, To a T e Morsels, ma anche qualche altra sorpresa". Di che si tratterà?

Annapurna Interactive Showcase 2025 ha una data : l'evento verrà trasmesso il prossimo 24 febbraio alle 18.00 , ora italiana, come rivela il teaser trailer che è stato pubblicato per l'occasione, e che potete vedere qui sotto.

Un percorso importante

Di recente Annapurna Interactive ha assunto una dirigente di Netflix come nuovo capo, e lo showcase fornirà dunque un primo assaggio del nuovo corso dell'azienda, che finora ha avuto un ruolo importante nel mercato videoludico, dando voce a diverse produzioni indipendenti di prestigio.

Sono infatti stati pubblicati da Annapurna negli ultimi anni titoli come What Remains of Edith Finch, Ashen, Outer Wilds, Kentucky Route Zero, Maquette, Neon White, Stray, Cocoon e Lorelei and the Laser Eyes.

Si tratta insomma di una lista davvero ricca di spessore, qualità, talento e idee, capace di offrire ai giocatori esperienze originali e appassionanti che diversamente, magari, non avremmo potuto provare.