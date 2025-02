Elden Ring Nightreign permette di eseguire una nuova mossa alla Legolas de Il Signore degli Anelli

Elden Ring Nightreign rinnova - o semplicemente cambia completamente - la formula classica dei soulslike di FromSoftware. Le modifiche principali sono le più visibili: non è un GDR, non ha una campagna ma singole sessioni in stile roguelite e, pur essendo giocabile in solitaria, è chiaramente pensato per la cooperativa. Ci sono però anche altre differenze, alcun piccole, come il fatto che potete esibirvi in una mossa alla Legolas de Il Signore degli Anelli.

Precisamente, quello che i fan hanno scoperto giocando alla versione Network test di Elden Ring Nightreign è che è possibile fare un "riposte" (ovvero un contrattacco dopo aver stordito un nemico) anche se si impugna l'arco. Il tutto avviene, in modo realistico, usando la freccia per pugnalare il nemico, come fa l'elfo dell'universo di Tolkien in una famosa scena dei film.

Addirittura, anche gli scudi e le fruste possono eseguire un colpo critico (sia backstab che riposte) in Nighreign. Non era possibile farlo in Elden Ring "base".