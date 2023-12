Another Code: Recollection, demo disponibile e nuovo trailer per la raccolta di avventure

C'è una nuova demo di Another Code: Recollection disponibile su Nintendo eShop in queste ore, al momento solo in USA ma probabilmente in arrivo anche dalle nostre parti, accompagnata da un nuovo trailer riepilogativo sulle caratteristiche di questa interessante raccolta di avventure per Nintendo Switch.

La demo consente di provare Another Code: Two Memories, ovvero il primo capitolo della serie che viene riproposto su Nintendo Switch in forma aggiornata rispetto all'originale uscito su Nintendo DS.

Nella versione di prova è possibile vedere l'inizio della storia e prendere confidenza con la sua particolare struttura.

Ci troviamo dunque a controllare Ashley, una giovane ragazza orfana, che si avvia verso la misteriosa Blood Edward Island dopo aver ricevuto una misteriosa lettera dal padre che si pensava ormai morto da tempo.