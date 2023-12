Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 15 dicembre è tutto incentrato su Sonic

Come al solito, potete trovare le offerte in questione nella pagina riepilogativa del Calendario dell'Avvento di GameStop a questo indirizzo , come le promozioni attuali che andranno avanti fino a esaurimento scorte e saranno poi sostituite da altre nella giornata di domani.

Potrebbe essere l'occasione per recuperare un po' di titoli all'interno della lunga serie dell'icona Sega, considerando che ci sono ben 5 titoli della serie Sonic in promozione nella giornata di oggi, tra capitoli principali e spin-off assortiti, ma anche accessori a tema o meno.

Prosegue l'iniziativa del Calendario dell'Avvento di GameStop , che ogni giorno fino a Natale propone nuove offerte dal catalogo di prodotti in vendita presso la catena con sconti interessanti, in questo caso del 15 dicembre 2023 tutti incentrati su Sonic the Hedgehog e diversi capitoli della sua serie.

A tutto Sonic!

Sonic Superstars tra suggestioni classiche e novità

Partiamo dunque con Sonic Superstars, titolo molto recente in quanto uscito praticamente due mesi fa e interessante essendo affine alla filosofia tradizionale della serie: è infatti un gioco a piattaforme "2,5D", con struttura principalmente bidimensionale ma grafica in 3D, sviluppato da Arzest e Sonic Team, che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione. È disponibile per Nintendo Switch, PS5, PS4 e Xbox Series X|S a 29,98 euro.

Sonic Frontiers, anche questo piuttosto recente, è invece l'ultimo capitolo della serie in 3D, che al momento può essere considerata quella "principale", anche se la definizione è un po' fuorviante. Il gioco ha raccolto anche dei considerevoli consensi tra critica e pubblico e rappresenta un acquisto azzeccato, anche in ottica regalo di natale, soprattutto al prezzo di 19,98 euro su Nintendo Switch, PS5, PS4 e Xbox Series X|S e Xbox One. Anche in questo caso, maggiori informazioni nella nostra recensione di Sonic Frontiers.

Sonic Origins Plus è invece un rilancio della forma più pura di Sonic the Hedgehog e una raccolta caldamente consigliata ai fan degli originali: si tratta infatti di una compilation che mette insieme ben 16 giochi classici della serie Sonic, tra i quali Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic & Knuckles, Sonic CD e numerosi titoli tratti dal catalogo Game Gear, tutti con grafica originale riadattata per i nuovi display, nuove modalità, contenuti aggiuntivi e altro.

Sonic Origins Plus è la raccolta definitiva per gli appassionati

Per 19,98 euro può essere un affare, su tutte le piattaforme.

Sonic Colours: Ultimate, remaster del capitolo Colours, ripropone il titolo in questione in maniera piuttosto fedele ma ancora valida, al prezzo di 14,98 euro su Nintendo Switch, PlayStation e Xbox e infine Team Sonic Racing, il gioco di guida arcade con i personaggi dell'universo Sonic, può essere acquistato a 14,98 euro sulle medesime piattaforme.

Per il resto, sono presenti varie cuffie e accessori a sconto per la giornata di oggi, ma ricordate che queste offerte verranno poi sostituite da altre domani.