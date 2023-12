God of War: il creatore non è soddisfatto del nuovo Kratos, non è fedele al personaggio

Il problema non è la qualità della storia o i temi scelti, ma il fatto che questi vengano applicati a un personaggio come Kratos, che originariamente era molto diverso . All'interno dell'esempio Jaffe cita anche il più recente Indiana Jones.

God of War e God of War Ragnarok sono grandi giochi apprezzati da pubblico e critica. Non tutti li amano, ovviamente, e tra questi vi è il creatore stesso della saga. Parliamo ovviamente di David Jaffe , non più coinvolto con God of War, Santa Monica Studio e Sony PlayStation. Tramite il proprio canale YouTube, Jaffe ha commentato la più recente versione di Kratos, affermando in breve che non ne è soddisfatto .

Jaffe spiega: "Non voglio offendere, ma se state per costruire una nuova IP o un personaggio all'interno della storia di God of War e quel personaggio sta lottando o affrontando i problemi che molti di voi, ragazzi che sono diventati grandi e ragazze dello studio, hanno affrontato, è meraviglioso."

"Ma non prendete il personaggio di Kratos o di Indiana Jones e dite: "Sapete una cosa? Sono Steven Spielberg, ora sono più vecchio e mi piace molto la famiglia e voglio raccontare storie di padri, figli e Dio."

"No. Vaffanculo. Non è questo il personaggio, che sia Indiana o che sia il maledetto Kratos."

"Ok? Smettila e basta. Sai, ho capito. Non lo so. È solo che... È solo che qualcuno deve essere in grado di dire a queste persone di no, a volte".

Voi che ne pensate? Siete d'accordo con Jaffe?

