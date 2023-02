Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il Prof. Schettini parla della fisica del film

Una collaborazione inaspettata e originale ha coinvolto Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il Prof. Vincenzo Schettini, proprietario del celebre canale YouTube La fisica che ci piace, chiamato in quel di Disneyland Paris a parlare della fisica del film con protagonsti Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

A qualche giorno di distanza dal terzo trailer italiano di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ritroviamo la pellicola Marvel in un contesto diverso dal solito, con Schettini che da un tavolo del ristorante PYM Kitchen discute di alcuni dei concetti su cui si basa l'ultima avventura di Scott Lang.

Autore di un metodo di divulgazione semplice e divertente, che gli ha fruttato finora quasi 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, il professore ha illustrato alcune delle teorie a cui gli autori del film si sono liberamente ispirati, cercando così di spiegare come funziona il misterioso Regno Quantico.

Tutto il resto lo scopriremo al cinema, naturalmente, e ormai mancano poche ore al debutto di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, disponibile nelle sale a partire da domani, 15 febbraio.