Apex Legends: la classifica delle Leggende più giocate "svela" un problema?

Daniel Klein, sviluppatore di Respawn Entertainment, ha svelato all'interno del postcast "The Third Party: An Apex Legends Podcast" quali sono le Leggende più utilizzate dai giocatori di Apex Legends. Le varie posizioni non stupiranno i fan più appassionati del Battle Royale, ma la classifica permette di capire che, forse, Apex Legens ha un problema.

Di cosa parliamo? Guardate voi stessi la classifica:



Wraith Bloodhound Horizon Octane Lifeline

Come potete vedere, senza grande sorpresa di nessuno, il personaggio preferito di Apex Legends è ancora Wraith. È però più interessante notare che tre dei cinque personaggi fanno parte del gruppo di Leggende presenti nel Battle Royale sin dal lancio. Abbiamo inoltre Octane, rilasciato all'inizio della Stagione 1. Infine, abbiamo Horizon la quale, in quanto novità della Stagione 7, è stata ovviamente molto utilizzata.

Questa classifica ci permette quindi di capire che la tutti i personaggi rilasciati dalla Stagione 2 alla Stagione 6 non sono riusciti a "sostituire" quelli di partenza. Purtroppo non abbiamo i dati precisi di utilizzi, ma la mancanza in classifica di Leggende più recenti fa intuire che i fan preferiscono affidarsi a ciò che è già noto: ciò però rischia di causare una certa "stagnazione" nelle partite.

Diteci, però, qual è la vostra Leggenda preferita?