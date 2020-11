Cyberpunk 2077 battuto da Tales of Arise come gioco più atteso dai lettori di Famitsu

C'è un posto in cui Cyberpunk 2077 non è il gioco più atteso in assoluto in questo periodo e si tratta del Giappone, luogo dove tale posto d'onore è riservato a Tales of Arise, almeno secondo i lettori della rivista Famitsu.

È vero che il campione di utenti su cui si base il sondaggio è relativamente ristretto, ma l'utenza della storica rivista Famitsu è abbastanza indicativa dei gusti dei giocatori più assidui in Giappone, dunque possiamo prendere la sua classifica come valida.

D'altra parte, considerando come tale mercato sia solitamente molto rivolto alle produzioni interne, non è nemmeno un'impresa da poco, per un prodotto così prettamente occidentale come Cyberpunk 2077, il fatto di risultare secondo nella classifica dei giochi più attesi in Giappone.

Si trova peraltro incastrato fra titoli veramente di grosso calibro: al di là del suddetto Tales of Arise, nuovo capitolo della storica serie di JRPG da parte di Bandai Namco che conta su un enorme stuolo di appassionati in patria, a seguire dopo l'RPG di CD Projekt RED troviamo Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, altro gioco destinato a rappresentare un vero e proprio fenomeno di massa, e anche Resident Evil Village, che precede Final Fantasy 16, nientemeno.

Insomma, una classifica davvero ricca di stelle quella dei giochi più attesi dagli utenti nipponici della rivista Famitsu: