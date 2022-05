Apex Legends Mobile: gameplay trailer di lancio presenta Fade e modalità di gioco

Apex Legends Mobile da oggi è disponibile per dispositivi iOS e Android. Per l'occasione Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato un gameplay trailer di lancio, grazie al quale possiamo farci un'idea sulla versione mobile del battle royale free-to-play e delle caratteristiche di Fade, la leggenda esclusiva, e le modalità di gioco disponibili.

Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Apex Legends Mobile, in cui vi spieghiamo che le nostre impressioni sono decisamente positive, con "il gioco che si presenta bene e ha il potenziale sia per accontentare i giocatori che già conoscono Apex Legends e vogliono concedersi una partitina in mobilità una volta ogni tanto, sia tutto il pubblico mobile che a oggi Apex Legends non lo conosce ma del quale può assolutamente innamorarsi."

Nel video possiamo vedere anche le modalità di Apex Legends Mobile presenti al lancio, che includono l'immancabile Battle Royale, il deathmatch a squadre e Quick Battle. Ignacio Huamaní, aka Fade, invece è la nuova leggenda esclusiva di Apex Legends Mobile. Nel trailer abbiamo modo di farci un'idea delle sue abilità, ma di seguito trovate i dettagli sul suo kit:

Passiva : Scia: Fade ottiene un breve incremento di velocità alla fine della scivolata.

: Scia: Fade ottiene un breve incremento di velocità alla fine della scivolata. Tattica : Flashback: La tuta trascina Fade all'indietro verso un'altra dimensione, riportandolo a una posizione precedente.

: Flashback: La tuta trascina Fade all'indietro verso un'altra dimensione, riportandolo a una posizione precedente. Camera fasica: Fade lancia un dispositivo, la cui esplosione teletrasporta i giocatori vicini in un'altra dimensione per qualche secondo, impedendo loro di infliggere o ricevere danni.

Oltre a Fade, in Apex Legends Mobile sono presenti anche le leggende Bloodhound, Bangalore, Octane, Gibraltar, Lifeline, Pathfinder, Wraith, Caustic e Mirage.