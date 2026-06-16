Apple finisce sotto la lente dell’Antitrust italiana: verifiche in corso sul servizio iCloud

L'obiettivo dell'indagine è accertare se Apple stia realmente offrendo pari condizioni ai servizi alternativi oppure se alcune funzionalità rimangano riservate esclusivamente a iCloud.

Il DMA impone ai cosiddetti "gatekeeper", ossia le grandi piattaforme digitali, di garantire ai fornitori terzi un' interoperabilità effettiva e gratuita con le componenti hardware e software dei propri ecosistemi.

Il procedimento coinvolge Apple, Apple Distribution International e Apple Italia e punta a chiarire se i servizi cloud concorrenti possano operare su iPhone e iPad con le stesse possibilità offerte a iCloud.

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'indagine nei confronti di Apple per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal Digital Markets Act (DMA) in materia di servizi cloud.

Gli elementi di Apple sotto esame da parte dell'AGCOM

Tra gli aspetti sotto esame vi è la gestione dei backup completi dei dispositivi. Secondo l'AGCM, esistono elementi che suggeriscono come questa funzione sia pienamente accessibile a iCloud, mentre i servizi concorrenti non avrebbero accesso alle stesse possibilità attraverso iOS e iPadOS. Se confermato, ciò potrebbe rappresentare una limitazione della concorrenza nel mercato del cloud storage consumer.

L'inchiesta assume inoltre un valore istituzionale rilevante, poiché rappresenta il primo utilizzo da parte dell'Antitrust italiana dei poteri investigativi previsti dal DMA a supporto della Commissione Europea.

Sebbene sia Bruxelles a mantenere la competenza principale sull'applicazione del regolamento, l'AGCM può svolgere attività istruttorie e fornire elementi utili alle valutazioni dell'Unione Europea. I risultati raccolti saranno infatti trasmessi alla Commissione per le successive decisioni.