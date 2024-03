Apple iPad Pro OLED, l'annuncio potrebbe arrivare questa settimana per un rumor

L'annuncio ufficiale di Apple iPad Pro OLED potrebbe arrivare già questa settimana, stando a un rumor proveniente da una fonte che MacRumors ritiene piuttosto affidabile, e che confermerebbe le indiscrezioni di Bloomberg in merito all'assenza di un evento di presentazione.

Come sappiamo, la produzione dei display OLED per iPad Pro è iniziata a gennaio e le tempistiche sarebbero dunque compatibili con un lancio entro la fine del mese, ma pare che la casa di Cupertino abbia diversi prodotti in procinto di debuttare e non è dunque chiaro quali verranno ufficializzati in questi giorni.

Mark Gurman di Bloomberg ha parlato di nuovi iPad Pro, iPad Air e MacBook Air, nonché di accessori come Magic Keyboard e Apple Pencil, che a suo dire verranno annunciati in una finestra temporale che va da marzo ad aprile.