GTA 6 uscirà nei primi mesi del 2025? Un annuncio di lavoro sembrerebbe suggerirlo

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che l'annuncio in questione afferma che il contratto sarà a tempo determinato e con durata di 12 mesi . L'idea dunque è che il lancio del gioco potrebbe essere in programma proprio in questa finestra di tempo, dunque entro i primi mesi del 2025 o comunque entro la prima metà dell'anno, dato che solitamente i test QA avvengono nelle fasi finali della produzione.

Segnalato dalla sempre vigile community di Reddit, la posizione in questione è stata aperta da Rockstar Lincoln per un tester addetto al controllo qualità della localizzazione in russo di un gioco non meglio precisato, per quanto guardando all'orizzonte il candidato più ovvio è chiaramente GTA 6.

Rockstar Games ha già confermato in passato che GTA 6 uscirà su PS5 e Xbox Series X|S nel 2025 , ma si tratta di una finestra di lancio fin troppo vaga e ampia, laddove i giocatori fremono dalla voglia di esplorare Vice City in lungo e in largo. In tal senso, un annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia sembrerebbe suggerire che il lancio del gioco potrebbe avvenire già nei primi mesi del prossimo anno .

Gli analisti di mercato non sono d'accordo

Le strade illuminate della Vice City di GTA 6

Come abbiamo riportato in precedenza, gli analisti di mercato di Wedbush Securities sono invece convinti che il lancio di GTA 6 non avverrà prima dell'1 aprile 2025. Questo sulla base dell'ultimo resoconto fiscale di Take-Two, che ha ridimensionato in maniera sostanziale le previsioni dei ricavi del prossimo anno fiscale (1 aprile 2024 - 31 marzo 2025), segno che probabilmente il gioco è stato spostato di alcuni mesi rispetto alla data inizialmente pensata dalla compagnia, per quanto comunque ciò non esclude un possibile lancio entro la prima del prossimo anno.

In entrambi i casi sono stime da prendere con le pinze. Del resto il 2025 è ancora lontano e non sappiamo per certo quali siano i piani di Rockstar Games e se ci saranno eventuali ritardi sulla tabella di marcia, dunque non resta che portare pazienza.