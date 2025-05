Apple potrebbe lanciare un iPhone curvo in vetro nel 2027, secondo un rumor

Potremmo definire senz'ombra di dubbio il 2027 come possibile "anno del Rinascimento" per Apple, con il lancio di dispositivi con form-factor completamente inediti. Secondo quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg all'interno della sua newsletter Power On, Apple potrebbe lanciare nel corso del 2027 un nuovo e inedito modello di iPhone curvo , realizzato quasi totalmente in vetro. Il nuovo modello potrebbe dunque essere quasi privo di cornici , spostando il focus il più possibile sul display.

Quando uscirà il modello di iPhone in vetro

Ad oggi non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per l'inedito modello di iPhone realizzato in vetro, che potrebbe vedere la luce nel corso del 2027, probabilmente per celebrare i 20 anni dal lancio del primo iPhone.

iPhone in vetro (immagine puramente indicativa)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale dalla compagnia produttrice di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi o anni.