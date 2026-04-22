Apple prepara un downgrade per iPhone 18: il modello base potrebbe ereditare i display del 2023 per finanziare le versioni "Pro"

La corsa sfrenata di Apple verso l'integrazione massiccia di memoria DRAM per supportare l'intelligenza artificiale sta iniziando a produrre conseguenze concrete sulla gestione dei costi di produzione.
Secondo un'analisi pubblicata da Schrödinger Intel, l'azienda di Cupertino si troverebbe costretta a "risparmiare" su uno dei suoi prodotti più attesi: il futuro iPhone 18 base.
Il fulcro di questo taglio riguarda il display. Mentre i modelli iPhone 18 Pro e Pro Max adotteranno i nuovi pannelli Samsung M16, caratterizzati dal passaggio al materiale OLED blu fosforescente (molto più efficiente), il modello base verrà relegato alla tecnologia M12+.
iPhone 18 e la tecnologia M12+
Nonostante i miglioramenti marginali, l'M12+ resta tecnologicamente inferiore alle generazioni M13 e M14 sotto ogni parametro fondamentale, dalla luminosità di picco all'efficienza energetica. La logica di Apple dietro questa scelta è puramente finanziaria. I costi per i modem C2 e i sovrapprezzi dei nuovi wafer a 2nm stanno erodendo i margini dei modelli di punta.
Utilizzando un pannello OLED "standardizzato" e meno costoso sui modelli che generano i volumi di vendita più elevati (iPhone 18 e il presunto iPhone 18e), Apple può assorbire i rincari tecnologici dei modelli Pro senza aumentare drasticamente i prezzi di listino. In sostanza, i modelli base finanzieranno la ricerca e lo sviluppo dei flagship.
La scelta di Apple per iPhone 18 causerà polemiche ad Apple?
Naturalmente, durante il keynote ufficiale, non sentiremo mai parlare di "tecnologia del 2023". Apple sposterà l'attenzione sulla potenza del nuovo chip A20, sulle capacità della fotocamera e sulle innovazioni del design.
Il display verrà semplicemente descritto come un "OLED avanzato", puntando sull'effetto scenico per nascondere un hardware che, nei fatti, rappresenta un passo indietro rispetto alle potenzialità attuali.
Questa frammentazione tecnica tra la serie standard e quella Pro creerà un solco ancora più profondo. Resta da vedere come reagiranno i consumatori. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.