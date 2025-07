Apple prepara un nuovo MacBook economico con chip da iPhone: lancio atteso nel 2026

Apple si prepara a rivoluzionare il segmento entry-level dei suoi computer con un nuovo MacBook economico alimentato da un chip della linea iPhone, secondo quanto riportato da Ming-Chi Kuo. Per la prima volta, un Mac sarà dotato di un SoC A18 Pro, lo stesso presente su iPhone 16 Pro, abbandonando la linea di processori M sviluppati appositamente per i computer. Il nuovo portatile sarà probabilmente posizionato al di sotto del MacBook Air e potrebbe adottare il semplice nome "MacBook", come già avviene con la linea iPad. L'idea è chiara: proporre un dispositivo più accessibile per intercettare una fascia di utenti che non necessita delle prestazioni elevate garantite dai chip della serie M. Il nuovo modello sarà dotato di uno schermo da 13 pollici e potrebbe riutilizzare chassis e design del MacBook Air M1 per contenere i costi. Apple ha già utilizzato questa strategia in passato per differenziare i prodotti destinati al mercato entry-level, e tutto fa pensare che il nuovo MacBook seguirà questa logica.

Il chip A18 Pro al centro del progetto L'adozione del chip A18 Pro porterà inevitabili limitazioni. A differenza dei processori M, infatti, non ci si aspetta il supporto a porte Thunderbolt, più di 8 GB di RAM o la gestione di più display esterni. Il dispositivo sarà pensato per un uso quotidiano e leggero, come la navigazione web, lo streaming e la produttività base. Una soluzione ideale per studenti o utenti alla ricerca di un macOS economico. Un MacBook Pro Nonostante i limiti, l'introduzione di un Mac con chip A18 rappresenta un'interessante evoluzione nella strategia di Apple: permette all'azienda di riutilizzare l'hardware sviluppato per iPhone, contenendo i costi e diversificando ulteriormente la gamma. Inoltre, questa scelta potrebbe favorire l'integrazione nativa con Apple Intelligence, la suite di funzionalità AI recentemente annunciata e ottimizzata proprio per i chip A18 e M4.