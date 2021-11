Arcane Stagione 2: la produzione della serie animata Netflix è iniziata

Dopo due sole settimane dalla premier su Netflix, è stata confermata la seconda stagione di Arcane, la serie animata basata sul mondo di League of Legends di Riot Games. L'informazione è stata condivisa tramite un tweet dalla pagina ufficiale dello show.

Come potete vedere qui sotto, il tweet ufficiale recita: "State pronti, amici. La Stagione 2 di Arcane è ora in produzione. Dov'è un Hexgate quando te ne serve uno?". A seguire, viene mostrato un breve video dove possiamo vedere la lettera "A" che si carica di energia, si frammenta e poi esplode per rivelare il numero "2" e infine la scritta "in produzione".

Il video dell'annuncio della seconda Stagione di Arcane - su Twitter - ha già ricevuto 1.7 milioni di visualizzazioni (al momento della scrittura di questa notizia). Ci sono 32.000 retweet e 124.000 Mi Piace. Chiaramente l'interesse verso la serie è alto.

Nella nostra recensione di Arcane vi spieghiamo che: "Arcane è un'opera matura, sorprendente e bellissima. Una serie animata che va vista sia che siate fan di League of Legends, sia che siate semplicemente alla ricerca di una storia piacevole, senza momenti morti e impressionante dal punto audio-visivo. Dimenticatevi le pur gradevoli serie di Castlevania, Dota 2 o Resident Evil: Arcane è un'opera di tutt'altro livello, sia per valori produttivi, sia per come si amalgama col resto della produzione di Riot Games."

