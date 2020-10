Ark: Survival Evolved, le meraviglie della versione Xbox Series X in video

Studio Wildcard ha pubblicato un video per illustrare le novità grafiche introdotte nella versione Xbox Series X di Ark: Survival Evolved. Sostanzialmente si tratta di un videoconfronto con la versione Xbox One, in cui possiamo ammirare il maggior dettaglio grafico, la risoluzione più alta, la maggiore fluidità, il sistema d'illuminazione rinnovato, il maggior numero di oggetti visibili sullo schermo e, in generale, l'ammodernamento di tutti i biomi presenti nel gioco.

Effettivamente il balzo in avanti è notevole, poco da dire. Speriamo che questa versione sia ben ottimizzata. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Sei naufragato sulle sponde di un'isola misteriosa chiamata ARK, devi cacciare, raccogliere risorse, creare oggetti, coltivare, ricercare tecnologie, e costruire ripari per sostenere le condizioni atmosferiche. Usa la tua astuzia e le tue risorse per uccidere o addomesticare ed allevare i mastodontici dinosauri e le altre creature primitive che si aggirano per l'isola, e collabora con (o dai la caccia a) centinaia di altri giocatori che si battono per sopravvivere, dominare... e scappare!

GRAFICA DI NUOVA GENERAZIONE

Le immagini fotorealistiche di ARK e le sue creature dalla vita espressiva sono state ottenute utilizzando l'Unreal Engine 4 altamente modificato, con l'illuminazione completamente dinamica e globale, sistema meteorologico (pioggia, nebbia, neve, etc) e nuvole volumetriche, utilizzando le tecniche di rendering più avanzate usufruendo di DirectX11 e DirectX12. La musica è composta dal premiato compositore di "Ori and the Blind Forest", Gareth Coker!