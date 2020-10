Halo Infinite: 343 Industries risponde alla accuse di essersi arroccata e non dare risposte

Su 343 Industries stanno piovendo molte accuse da quando è stato mostrato Halo Infinite lo scorso luglio e, soprattutto, da quando ne è stato annunciato il rinvio. Una della più frequenti è quella di essersi arroccata, ossia di non fornire più notizie sul gioco. John Junyszek, il Community Manager dello studio ha però negato categoricamente che sia così, ricordando proprio una delle ultime novità annunciate per Halo Infinite.

Junyszek: "Ehi Craig, permettimi di dissentire sul commento in cui parli del nostro arroccamento. Abbiamo spiegato cosa sono i rivestimenti e abbiamo mostrato due nuovi render, pubblicando successivamente un chiarimento qui su Twitter. Ammetto che potrebbero essere delle notizie diverse da quelle in cui speravi, ma dimostrano che non ci siamo arroccati."

343 Industries sembra avere fondamentalmente ragione, perché le notizie su Halo Infinite ci sono e continuano ad arrivare. Certo, manca l'annuncio che tutti vorrebbero, ossia la nuova data d'uscita, e per questo alcuni fan sono particolarmente nervosi. Bisogna però dare tempo al team di sistemare il gioco ed essere certi di quando sarà lanciato. Meglio una data sicura dopo un rinvio così importante, che rischiare di fare una figuraccia come quella di CD Projekt Red per il rinvio di Cyberpunk 2077.

