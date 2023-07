Assassin's Creed Codename Jade: annunciata la data di inizio della closed beta, come partecipare

Ubisoft ha annunciato che la closed beta di Assassin's Creed Codename Jade annunciata lo scorso giugno aprirà i battenti il 3 agosto 2023 su dispositivi mobile.

I test saranno disponibili per dispositivi iOS e Android e per parteciparvi è necessario registrarsi presso il sito ufficiale del gioco, che potrete raggiungere tramite questo indirizzo. Trattandosi di una beta a numero chiuso l'iscrizione non assicura in automatico l'accesso, con i partecipanti che più probabilmente verranno selezionati casualmente.

Si tratta tuttavia di un'ottima occasione per provare con mano questa nuova iterazione del franchise di Assassin's Creed pensata appositamente per dispositivi mobile e con la formula free-to-play, dunque se siete fan della serie vale sicuramente la pena tentare la fortuna.