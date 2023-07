Microsoft e Activision: accordo di 10 anni con Nintendo comprende tutti i gochi ABK, non solo COD

Il dettaglio è emerso da un documento pubblicato dalla corte USA in seguito al processo che ha visto Microsoft contrapposta all'FTC per l'acquisizione.

L'accordo tra Microsoft e Nintendo post acquisizione di Activision Blizzard King sembra essere molto migliore di quello stretto da Microsoft con Sony, visto che comprende tutti i giochi della compagnia e non solo la serie Call of Duty.

Ci perde PlayStation

Tutti i futuri giochi di ABK arriveranno sulle console di Nintendo

Da notare che a Sony era stato offerto lo stesso accordo a gennaio 2022, ma la multinazionale giapponese lo aveva rifiutato. Ora, messa alle strette, è stata costretta a firmare un accordo minore, che prevede solo la serie di sparatutto militari.

Quindi Nintendo otterrà molti altri giochi dopo l'acquisizione, che comprendono tutti quelli lanciati dalla compagnia nel suo complesso, quindi anche quelli di Blizzard.

Nel documento è Microsoft stessa ad affermare di essere obbligata dal contratto a lanciare tutti i futuri giochi di Activision Blizzard sulle piattaforme di Nintendo, cosa che non accadrà con PlayStation. Quindi possiamo ipotizzare che i titoli di Activision Blizzard in futuro usciranno sicuramente su Xbox, Nintendo Switch 2 e PC, e sulle console di Sony a seconda dei casi.

Naturalmente bisognerà vedere come si evolverà la situazione, ma pare che il primo effetto dell'opposizione di Sony a Microsoft per l'acquisizione si sia già manifestato e non farà felici molti videogiocatori.