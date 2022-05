ASUS annuncia i nuovi Zenbook Pro: ecco tutte le novità della linea colma di tecnologia

Ed è lo stesso meccanismo che viene sfruttato dall'ASUS Zenbook Pro 16X OLED, il laptop pensato come soluzione di punta dell'intera serie Zenbook che si è rinnovato adottando il medesimo meccanismo della serie DUO, in questo caso utilizzato però per sollevare non uno schermo secondario ma la tastiera. Si parla di ergonomia quindi, come nel caso delle altre novità che riguardano l'evoluzione della rotella ASUS Dial, in vetro e più sottile, e il touchpad con feedback aptico.

Solo AMD invece, per il nuovo modello ASUS Zenbook Pro 17 che può montare fino all'AMD Ryzen 9 6900HX e aggiunge per la prima volta alla serie dedicata ai creator, un'opzione con pannello da 17.3 pollici, in questo caso IPS da 2.5K di risoluzione con copertura 100% dello spazio di colore DCI-P3, certificazione Pantone e coperchio con apertura a 180 gradi.

ASUS ha presentato la nuova serie ASUS Zenbook Pro che si aggiorna con processori Intel di dodicesima generazione e AMD Ryzen 6000, alzando ulteriormente l'asticella delle workstation mobile della compagnia. Tra i modelli aggiornati troviamo il classico ASUS Zenbook Pro 15 Flip, con opzione OLED e CPU Intel con certifica Intel EVO, e l'ultraportatile ASUS Zenbook S13 OLED, sia in versione standard con CPU e GPU AMD che in versione Flip con CPU Intel e meccanismo convertibile, che offre un sacco di tecnologia in meno di un kilogrammo.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

L'ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED è un concentrato di tecnologia

L'ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED non cambia formula ma gode di uno schermo più ampio e più luminoso oltre ad evolversi nella sua particolarità principale: lo schermo secondario di altissima qualità che si solleva e aumenta il flusso di ingresso dell'aria, cosa molto utile con una workstation portatile che combina processori potenti con spazi ridotto. Ed è bene rimarcare che si tratta dell'ultima versione del meccanismo, la stessa vista sull'ASUS Zephyrus Duo più recente, che avvicina ancora di più lo schermo secondario a quello principale, formando quasi una superficie unica.

Ma è importante che si tratti di due schermi, entrambi OLED con 120 Hz di refresh, con il secondo che oltre a fare da schermo secondario è un touchpad di grandi dimensioni. Entrambi comunque sono touchscreen e le uniche differenze in favore dello schermo principale, escluse ovviamente le dimensioni, riguardano una manciata di nit di luminanza e la certificazione per il filtro luce blu TÜV Rheinland. Da notare inoltre la tastiera SteelSeries con illuminazione per singolo tasto, l'audio Harman Kardon e l'opzione per webcam FHD con IR per il riconoscimento facciale e sensore ToF per gesture e simili.

Un meccanismo rifinito che trasforma in una superficie quasi unica i due schermi dell'ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

Tutto al top, insomma, compresa la dotazione. La piccola workstation può infatti arrivare a montare fino all'Intel Core i9-12900H da 45 W, come abbiamo visto in grado di dare filo da torcere a processori desktop di fascia alta della generazione scorsa. Si abbassa invece la scelta per la GPU discreta, per chi non vuole accontentarsi dell'integrata Intel Iris Xe, con solo la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, limitata ma comunque molto utile in ambito creator e capace anche di dare soddisfazioni in gioco su un dispositivo da 14 pollici che restituisce una buona definizione anche abbassando la risoluzione.

Pochi compromessi invece, per la connettività. Pur piccolo, l'ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED offre 3 porte USB, di cui due Thunderbolt 4, oltre a una HDMI 2.1 dedicata a piena capacità. Come da copione per i laptop di piccole dimensioni non troviamo la porta Ethernet, ma non manca il lettore SD anche se in versione micro.

Scheda tecnica ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED