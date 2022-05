Sonic: un nuovo gioco 2D è in sviluppo per un rumor

Un nuovo rumor segnala che SEGA è attualmente al lavoro su un nuovo gioco 2D di Sonic. L'informazione arriva da un leaker molto attivo, Zippo, che però non si è sempre rivelato affidabile.

Secondo quanto indicato, si tratterebbe di un seguito di Sonic Advance e Sonic Rush, in modo simile a quanto fatto da Sonic Mania, che è una sorta di seguito dei giochi classici di Mega Drive. Pare che saremo in grado di giocare nei panni di Sonic, Tails e Knuckles. Se così fosse, sarebbe il primo gioco "moderno" a includere tutti e tre tali personaggi giocabili sin dal 2004 (Sonic Advance 3).

Sappiamo che SEGA sta per pubblicare Sonic Origins, una compilation di Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles, e Sonic CD. Si tratta però "solo" di una raccolta di vecchi capitoli e un nuovo gioco 2D sarebbe una grossa sorpresa per i fan storici.

Inoltre, SEGA è anche al lavoro su Sonic Frontiers, un gioco 3D che dovrebbe arrivare nel 2022. Sempre ammesso che il nuovo capitolo 2D esista, pare credibile che non arrivi fino al prossimo anno, se non oltre.

Sonic è sempre più centrale nella cultura pop moderna, grazie al successo del secondo film e all'arrivo di Sonic Prime: ecco il primo trailer e le immagini della serie TV Netflix animata.