ASUS ROG Ally Z1 e Z1 Extreme in offerta con uno sconto di 100€

ASUS ROG Ally Z1 e Z1 Extreme saranno disponibili fino al 31 dicembre in offerta, con uno sconto di 100€ che porterà il prezzo degli handheld da gaming prodotti da ASUS rispettivamente a 599€ e 699€. Disegnati appositamente per il sistema operativo Windows 11, i dispositivi ASUS ROG Ally sono in grado di far girare tutti i giochi PC e nel pacchetto è incluso un abbonamento da tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate, grazie a cui provare l'ampio catalogo della piattaforma digitale Microsoft.

La versione Z1 Extreme di ROG Ally monta un processore a 8 core e 16 thread, ed è in grado di esprimere una potenza pari a 8,6 TFLOPS, mentre il modello entry-level Z1 utilizza un processore AMD a 6 core e 12 thread in combinazione con una GPU RDNA 3,