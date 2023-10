EA Sports WRC, trailer di lancio per il gioco di guida Codemasters

EA Sports WRC sta per fare il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio, in questo caso un montaggio di sequenze davvero spettacolari e frenetiche per il nuovo gioco di guida di Codemasters.

In uscita il 3 novembre, EA Sports WRC promette di consegnarci un'esperienza di rally completa e coinvolgente, come da tradizione per il team inglese, che vanta ormai un curriculum sconfinato in ambito racing.