Nacon, record di preorder per RoboCop: Rogue City ma entrate in calo nell'ultimo trimestre

Nel documento viene citato Gangs of Sherwood, in uscita il 2 novembre , protagonista finora di buone anteprime, nonché la divisione accessori : quest'ultima potrà contare sul lancio del controller Revolution 5 Pro, annunciato a settembre , e sull'headset da gaming RIG 600 PRO.

Nacon ha pubblicato il resoconto finanziario relativo all'ultimo trimestre fiscale, che ha visto entrate in calo dell'8% su base annuale ma anche un record di preorder per RoboCop: Rogue City : sembra proprio che il tie-in firmato Teyon sia molto atteso dagli utenti.

L'uscita di Test Drive Unlimited e il silenzio su Gollum

Il documento di Nacon conferma che Test Drive Unlimited: Solar Crown farà il proprio debutto durante il primo trimestre del 2024, ma non viene citato in alcun modo l'infausto The Lord of the Rings: Gollum.

Come sappiamo, il tie-in basato sulle opere di J.R.R. Tolkien ha spinto Daedalic Entertainment ad abbandonare lo sviluppo di nuovi giochi ed è stato finanziato da Nacon con un budget pari a soli 15 milioni di euro.