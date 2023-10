Il ragazzo e l'airone: trailer ufficiale italiano per il nuovo film di Hayao Miyazaki

Da Lucky Red è arrivato oggi il trailer ufficiale italiano de Il Ragazzo e l'Airone, il nuovo film di Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki, anche se si tratta al momento di una versione sottotitolata in italiano.

Il nuovo film del leggendario autore, maestro dell'animazione nipponica, è in arrivo in Italia dall'inizio dell'anno prossimo, ovvero proprio l'1 gennaio 2024.

Il film verrà peraltro proiettato in anteprima al Lucca Comics & Games nei prossimi giorni.

Nonostante non sia presente nel trailer in questione, il doppiaggio in italiano sarà caratterizzato da alcune novità rispetto alla gestione precedente dei film dello Studio Ghibli in Italia, con nuovi responsabili dell'adattamento e della traduzione.

In particolare, si segnala l'abbandono di Gualtiero Cannarsi e il passaggio a una coppia di responsabili con Francesco Nicodemo, che sarà autore della traduzione dal giapponese all'italiano, e Roberta Bonuglia come adattatrice, mentre la direzione del doppiaggio sarà affidata ad Alessandro Rossi.