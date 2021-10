Atlus: Shoji Meguro lascia il team di Persona 5 e diventa indie, ma collaborerà ancora

Atlus perde un pezzo storico del team che si è occupato di Persona 5, nonché degli altri capitoli della serie e di Shin Megami Tensei, con l'uscita di Shoji Meguro dalla squadra, compositore che ha preso parte alla creazione di vari capitoli delle serie in questione e giochi celebri dell'etichetta di proprietà di Sega.

Meguro lavorerà dunque d'ora in poi come indie e compositore freelance, ma continuerà comunque a collaborare con Atlus per alcuni prossimi progetti della compagnia, a dimostrazione dei buoni rapporti rimasti tra il compositore e il suo vecchio team, nel quale è rimasto per 26 anni in totale.

Meguro è infatti entrato in Atlus nel 1995 e ha preso parte alla composizione delle colonne sonore di tutti i maggiori successi del team, inclusi vari capitoli di Shin Megami Tensei e di Persona, ovviamente.

Shoji Meguro, compositore di Atlus, ha deciso di lasciare il team

In pratica, compare nei crediti di quasi tutti i giochi usciti sotto etichetta Atlus, compresi i recenti Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers e Persona 5, oltre ai capitoli precedenti della serie e altri titoli noti come Catherine, Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux, Trauma Center e tanti altri, insieme anche a lavori nell'ambito dell'animazione con Persona 5: The Animation.

Nel frattempo, il compositore si è dato anche allo sviluppo di giochi vero e proprio, lavorando di recente su Unreal Engine. Kodansha Game Creators' Lab, il programma di supporto per lo sviluppo indie di Kodansha, ha deciso di supportare Meguro nella creazione del suo nuovo gioco indie, che verrà annunciato il 6 novembre 2021 in occasione dell'Indie Live Expo 2021 Winter. Il titolo in questione sembra essere una sorta di stealth action ad ambientazione fantascientifica.