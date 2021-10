PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con le promozioni di novembre

Su PlayStation Store sono iniziate le promozioni di novembre con centinaia e centinaia di nuove offerte. Tra queste è possibile acquistare giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro, ovvero una cifra alla portata di un po' tutti, ma grazie alla quale è possibile recuperare tanti titoli interessanti che magari finora avevate snobbato.

Tra i giochi a meno di 10 euro spicca senza dubbio Horizon Zero Dawn: Complete Edition a 9,99 euro. Se ancora non avete giocato all'esclusiva PlayStation di Guerrilla è un'ottima occasione per rimediare, anche in virtù dell'upgrade PS5 gratuito pubblicato pochi mesi fa.

PC Building Simulator a 7,19 euro è un titolo davvero peculiare da giocare su console dato il tema che tratta, ma si tratta di un simulatore apprezzatissimo, basta pensare al successo che ha ottenuto su Epic Games Store.

Gli amanti dei JRPG invece possono recuperare Ni No Kuni II: Revenant Kigdom al prezzo di 9,79 euro, mentre Naruto to Boruto: Shinobi Striker di sicuro farà gola ai fan del manga. Non possiamo non citare poi Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto a 6,52 euro (fino al 4 novembre), un prezzo davvero allettante per una perla simile.

PlayStation Store

Ecco una selezione dei giochi del PlayStation Store a meno di 10 euro:

Ecco invece una selezione delle nuove promozioni di novembre del PlayStation Store per PS5 e PS4.