Atomic Heart: vediamo i requisiti di sistema aggiornati in base a varie impostazioni

Sarà più o meno la terza volta che parliamo dei requisiti di sistema per Atomic Heart, ma Mundfish continua a presentare nuove versioni aggiornate di questi e quindi riportiamo, anche perché in questo caso sono collegati a varie impostazioni grafiche, per avere un'idea più chiara di quello che possiamo ottenere con le varie configurazioni.

Come potete vedere nell'immagine riportata qui sotto, in questo caso i requisiti sono suddivisi in base a risoluzione, frame-rate e impostazioni grafiche che si vogliono utilizzare, consentendo così di avere una visione più precisa di quello che possiamo raggiungere a seconda della nostra configurazione hardware.

Atomic Heart, requisiti di sistema aggiornati

In linea di massima, i 60 fps a 1080p hanno una barriera d'accesso piuttosto bassa, visto che si possono ottenere già con un Intel Core i5-6500 e una Nvidia GeForce GTX 1060, ma ovviamente quello che cambia sono i preset grafici che si possono utilizzare, che in questo caso sono bassi a meno che non si passi allo step successivo.

Da notare, peraltro, che in queste impostazioni non viene citato il Ray-tracing, cosa che potrebbe significare ulteriori requisiti specifici che potrebbero arrivare in seguito, in modo da raggiungere ulteriori informazioni da tenere in considerazione.

Per quanto è possibile vedere al momento, senza prendere in considerazione il ray tracing, le schede grafiche più avanzate emergono soprattutto se si vuole giocare in 4K a 60 fps e con dettagli ultra, con la richiesta di una GeForce RTX 3080 per prestazioni ottimali, oppure una Radeon RX 6800 XT. Per il resto, questa settimana abbiamo visto risoluzione, frame rate e modalità grafiche su PC, PS5 e Xbox Series X|S oltre alla durate e il numero di armi presenti.