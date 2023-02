Pokémon, data d'uscita della nuova serie animata: addio Ash Ketchum, arrivano Riko e Roy

The Pokémon Company ha annunciato la data d'uscita della nuova serie animata sui Pokémon, che inizierà in Giappone il 14 aprile 2023 per quanto riguarda il primo episodio, con gli altri che verranno trasmessi poi a intervalli regolari.

Come abbiamo già scoperto, la nuova serie avrà nuovi protagonisti: il personaggio principale storico della serie, Ash Ketchum, lascerà infatti il suo ruolo con questi ultimi episodi della stagione in corso, con la nuova storia che si concentrerà su Riko e Roy, due giovani aspiranti allenatori che condivideranno la scena a partire dalla prossima stagione.

Riko, visibile nel breve video riportato qui sotto, è una ragazza nata e cresciuta nella ragione di Paldea e, oltre alla passione per i Pokémon, possiede uno strano ciondolo che sembra avere a che fare con qualche caratteristica peculiare della protagonista. L'altro personaggio principale è Roy, di cui ancora non sappiamo praticamente nulla ma che dovrebbe essere svelato prossimamente.



Nella serie animata faranno la loro comparsa i tre starter di Paldea, ovvero quelli di Pokémon Scarlatto e Violetto, essendo questi ambientati nella medesima regione: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Nel frattempo, il lunghissimo viaggio di Ash è infine giunto al termine e verrà raccontato negli ultimi episodi della serie Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master.