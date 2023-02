The Mandalorian: Stagione 3, nuova immagine mostra i protagonisti su Mandalore

Con l'avvicinarsi del lancio su Disney+, emerge una nuova immagine di The Mandalorian: Stagione 3, che porterà avanti la storia dell'universo di Star Wars a partire dall'1 marzo 2023 sul servizio in streaming di Disney.

L'immagine è stata pubblicata in esclusiva da Empire e mostra i protagonisti sul pianeta Mandalore, che avrà ampio spazio in questa nuova stagione, a quanto pare.

The Mandalorian: Stagione 3, immagine pubblicata da Empire Magazine

Din Djarin e Grogu sono affiancati da Bo-Katan Kryze, in una scena tratta da un episodio non meglio precisato della serie TV in arrivo.

A interpretare i personaggi principali sono Pedro Pascal, che abbiamo visto impegnato anche nella serie TV di The Last of Us, a dimostrazione di come si trovi attualmente in una fase di successo davvero notevole, e Katie Sackhoff. Secondo quanto riferito dallo stesso Pascal, la Stagione 3 è destinata ad aprire in maniera notevole l'universo di riferimento, soprattutto per quanto riguarda Mandalore e i mandaloriani, mettendo in scena diversi aspetti della loro società e cultura che non sono stati indagati a fondo in passato.

Nei giorni scorsi, abbiamo visto anche il nuovo trailer di The Mandalorian Stagione 3, con diverse scene tratte da vari momenti della serie. Nella nuova stagione, i protagonisti dovranno affrontare un nuovo viaggio, mentre sullo sfondo la Nuova Repubblica deve lottare per cercare di mantenere la galassia al sicuro dalla recente storia più oscura.